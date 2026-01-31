Mantova, Ruocco: "Punto importante, siamo vivi e lotteremo per salvarci"

Allo stadio Adriatico si chiude sul 2-2 la sfida tra Pescara e Mantova. Al termine della gara, in casa biancorossa è intervenuto in conferenza stampa l’attaccante Francesco Ruocco, che ha commentato così il risultato.

“Sono contento dal punto di vista personale - ha spiegato - ma soprattutto ci teniamo stretto questo punto, perché non era affatto scontato portarlo via da un campo difficile come questo”. Un pareggio che conferma la solidità del Mantova e la volontà del gruppo di restare in corsa per l’obiettivo stagionale: “Lottiamo fino alla fine. Siamo vivi, prepariamo bene le partite e il nostro traguardo resta la salvezza”.

Ruocco ha poi analizzato la gara dal punto di vista tattico e difensivo, soffermandosi sui gol subiti: “Probabilmente potevamo fare meglio in occasione delle due reti incassate. Sono i dettagli a fare la differenza, soprattutto in partite così equilibrate. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto, perché ogni episodio pesa”.

Infine, il giocatore biancorosso ha preferito non entrare nel merito delle decisioni arbitrali: “Non ho rivisto gli episodi e comunque non spetta a me giudicarli. Preferisco concentrarmi su quello che possiamo controllare noi. I gol fanno piacere, ma la cosa più importante è salvarsi”.