Ufficiale Sampdoria, un nazionale azzurro per le giovanili: preso Leo Rodella

Nato in Inghilterra da genitori italiani, è tempo per Leonardo Rodella (17) di tornare alle origini .

Il centrocampista si è infatti legato alla Sampdoria, dopo una vita calcistica e non passata fra Southampton e Norwich.

Per lui una presenza fossa nella nazionale under 17: da ora si misurerà nel campionato Primavera 2 con i blucerchiati.