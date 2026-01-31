Ufficiale
Sampdoria, un nazionale azzurro per le giovanili: preso Leo Rodella
Nato in Inghilterra da genitori italiani, è tempo per Leonardo Rodella (17) di tornare alle origini .
Il centrocampista si è infatti legato alla Sampdoria, dopo una vita calcistica e non passata fra Southampton e Norwich.
Per lui una presenza fossa nella nazionale under 17: da ora si misurerà nel campionato Primavera 2 con i blucerchiati.
