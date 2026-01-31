Cagliari, Esposito: "Lavoriamo bene dentro e fuori dal campo, vittorie meritate"

Dopo il poker inflitto all'Hellas Verona, ecco le dichiarazioni di Sebastiano Esposito ai microfoni di DAZN: "Non è importante chi segna ma i tre punti portati a casa. Nel calcio non puoi fare previsioni, ma abbiamo lavorato sempre bene dentro e fuori dal campo. Ce le siamo meritate queste tre vittorie consecutive".