Cagliari, Fazzini: "Nessun problema con Pisacane, oggi devo ripagare la fiducia"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 14:45Serie A
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01.11.2026 14:45Serie A
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Jacopo Fazzini, numero 10 del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida sul campo della Lazio: "Sono molto tranquillo, parlo molto col mister e abbiamo uno splendido rapporto a prescindere da quelle che sono le sue scelte. Mi ha sempre ribadito la sua stima, non c'è nessun problema. Oggi mi ha dato questa probabilità e sta a me ricambiare la fiducia".
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