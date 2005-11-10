Il Real Madrid recompra Ramon? Fabregas: "Si è parlato per tre anni anche di Nico Paz"

Prima della sfida contro il Venezia, ai microfoni di DAZN, ha parlato così il tecnico del Como Cesc Fabregas: "Non si può pianificare le formazione, abbiamo avuto due giorni liberi in questa mini settimana e ci siamo allenati due giorni e ha recuperato meglio. Per questo abbiamo fatto questa scelta andando con giocatori che stanno vivendo un buon momento. Vogliamo vincere oggi, non pensiamo a mercoledì o a domenica".

Sulla possibile recompra del Real Madrid per Jacobo Ramon: "Lui sta facendo molto bene, ogni novembre e ogni marzo è sempre così. Si è parlato per tre anni di Nico Paz ed è ancora qui con noi, questa è una cosa vostra. Sta facendo molto bene, sta crescendo e deve continuare ad evolversi. Umiltà e lavorare sereno".