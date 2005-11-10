Il Frosinone perde il bomber al 29': Raimondo va ko e lascia il campo contro il Torino
autore
Tommaso Bonan
Tommaso Bonan
Oggi alle 15:35Serie A
autore Tommaso Bonan
01.11.2026 15:35Serie A
Tegola nel Frosinone, in campo in questi minuti allo Stirpe nella gara contro il Torino. Mister Alvini, quando siamo giunti al 29' della prima frazione di gioco, deve infatti rinunciare al proprio bomber Raimondo. In seguito ad un intervento in netto ritardo di Aboukhlal (giallo per il calciatore granata), l'attaccante autore di 8 gol in campionato è costretto a lasciare il campo dolorante. Al suo posto Birligea, autore per altro di una doppietta nell'ultima gara vinta contro il Lecce per 5-1.
Altre notizie Serie A
Oggi
16:15 Serie ATMW
TMWMa davvero De Bruyne era stato cercato dalla Juventus prima di firmare per il Napoli?
16:13 Serie A
Il Frosinone in vantaggio col primo gol di Ghedjemis in campionato. Torino sotto 1-0 al 48'
16:08 Serie A
La Lazio chiede un rigore con il Cagliari, Marelli: "Frattesi già in caduta, giusto non darlo"
16:00 Serie ATMW
TMWEstate 2024: McTominay al Napoli e Koopmeiners alla Juve. Diversi investimenti con risultati opposti
15:55 Serie A
Solo 0-0 tra Frosinone e Torino dopo 45'. Padroni di casa in ansia per Raimondo, uscito ko
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi