Inter, Curva Nord dura dopo il derby: "Perso senza giocare, neanche le palle di salutare"
Alessandra Stefanelli
La sconfitta per 3-1 contro il Milan lascia strascichi pesanti in casa Inter, non soltanto sul campo. A manifestare apertamente il proprio malcontento è stata la Curva Nord, che ha esposto uno striscione particolarmente duro nei confronti della squadra di Cristian Chivu. "Un derby perso senza giocare, neanche le palle di salutare", questo il messaggio dei sostenitori nerazzurri, che hanno espresso tutta la propria delusione per la prestazione offerta nella stracittadina.
I tifosi contestano l'atteggiamento della squadra
La protesta della Curva Nord arriva dopo una partita nella quale l'Inter ha pagato soprattutto un approccio negativo, ritrovandosi sotto di due reti nei primi minuti e senza riuscire successivamente a completare la rimonta. Non è soltanto il risultato a far discutere, ma anche l'atteggiamento mostrato dai giocatori. Lo striscione, infatti, contiene un riferimento diretto alla mancata presenza della squadra sotto il settore dei propri sostenitori per il saluto dopo la partita.
Un segnale evidente della tensione nell'ambiente nerazzurro, con i tifosi che chiedono una reazione immediata dopo l'ennesima delusione nel derby. Per l'Inter sarà ora fondamentale ritrovare risultati e prestazioni convincenti a martire da martedì in Champions League contro il Feyenoord, anche per ricucire il rapporto con una tifoseria profondamente amareggiata dalla sconfitta contro i rivali cittadini.