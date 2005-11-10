1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti

Il primo di novembre del 1997, a Roma, è in programma il derby. Giallorossi e biancocelesti sono al top della loro forza, anche se gli Scudetti arriveranno - consecutivi - solo qualche tempo dopo. Zeman in panchina per la Roma, Eriksson per la Lazio, con Totti e Mancini come sfidanti per la numero dieci della Capitale.

La partita

Subito grande topica di Collina che, dopo sette minuti, espelle Favalli per un fallo da "ultimo uomo", che in realtà non sarebbe perché Nesta potrebbe tranquillamente arrivare sul pallone. Eppure, nonostante il dieci contro undici, la Lazio resiste fino al secondo minuto della ripresa, con Mancini che dà il via alle danze. Poi è Casiraghi a raddoppiare, al dodicesimo del secondo tempo, infine Nedved a mettere il marchio dello 0-3. Quando tutti stanno sfollando ecco il gol di Delvecchio per il definitivo 1-3 finale, ma anche l'espulsione di Gigi Di Biagio.

Roma - Lazio 1-3

Marcatori: 47’ Mancini, 57’ Casiraghi, 85’ Nedved, 91’ Delvecchio

ROMA

Konsel; Cafù, Servidei, C. Gomez (81’ P. Sergio), Candela; Tommasi, Di Biagio, Di Francesco (65’ Vagner); Gautieri (58’ Delvecchio), Balbo, Totti.

Allenatore: Zdenek Zeman

LAZIO

Marchegiani; Pancaro, G. Lopez, Nesta, Favalli; Fuser, Almeyda (22’ Negro), Jugovic (84’ Venturin), Nedved; Mancini (73’ Marcolin), Casiraghi.

Allenatore: Sven Goran Eriksson