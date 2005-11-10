Mancava solo il capitano alla festa del Como: il gol suggella un inizio da sogno per Da Cunha

Il Como di corto muso come mai ancora gli era successo in questa stagione. Per far suo il lunch match della decima giornata andato in scena al Sinigaglia contro il Venezia, a Cesc Fabregas basta la rete su calcio di rigore di Lucas Da Cunha realizzata sul finire del primo tempo per portare a casa altri tre punti importantissimi per la classifica dei lariani, che al momento li vede osservare una vetta che - in attesa di cosa succederà all'Olimpico tra Lazio e Cagliari - è ora distante appena due punti.

Anche Da Cunha si unisce alla festa del gol

Ha dovuto aspettare un po', ma alla fine anche Lucas Da Cunha ha trovato il suo primo gol stagionale. Il centrocampista francese, che nella scorsa stagione aveva chiuso il campionato con un bottino di ben otto reti, si è finalmente iscritto alla festa del gol del Como, diventando il nono marcatore diverso della squadra dopo Douvikas, Nico Paz, Baturina, Diao, Jacobo Ramon, Perrone, Kaiki e Liberali. Una partecipazione sempre più corale quella della formazione lariana, che continua a trovare protagonisti diversi sotto porta. Da Cunha, inoltre, conferma la propria freddezza dagli undici metri visto quello realizzato oggi a Stankovic - uno che qualche settimana fa era stato capace di ipnotizzare De Bruyne - è il quinto rigore trasformato su altrettanti tentativi in carriera.

Inizio di stagione da sogno

Un gol che va a coronare un inizio di stagione da incorniciare per il capitano del Como. Che fosse già cruciale per Fabregas e i suoi lo si era visto dalla scorsa stagione e dal rinnovo di contratto fino al 2031 firmato in estate, nel frattempo però Da Cunha ha saputo ritagliarsi anche un ruolo di primo piano lontano dal Lago. Zidane lo ha infatti scelto per inaugurare il nuovo corso della Francia, diventandone uno dei protagonisti nelle scorse partite di Nations League giocate a settembre e, con ogni probabilità, pronto nuovamente a vestire la maglia Bleu tra qualche giorno.