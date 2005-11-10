Serie C, Spezia-Atalanta U23 al 45': aquilotti in vantaggio, Bright sblocca subito
Paolo Lora Lamia
Una partita di Serie C in programma alle 15.00, nella giornata di oggi e valida per il 12^ turno. Si tratta di Spezia-Atalanta U23, che dopo la fine del primo tempo vede i padroni di casa condurre per 1-0. Aquilotti in vantaggio dopo appena 5 minuti, grazie alla rete di Bright.
Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 30 ottobre
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Sabato 31 ottobre
Ospitaletto-Trento 0-0
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
Domenica 1 novembre
Folgore Caratese-Union Brescia 0-4
21' Rizzo Pinna, 38' Pellegrini, 68' Boci, 77' Spagnoli
In corso
Cittadella-Treviso 0-0
Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-1
36' Capello
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
La classifica del Girone A: Cittadella 27, Brescia 25*, Trento* 24, , Arzignano 20, Ospitaletto* 19, Treviso 19*, Alcione Milano* 18, AlbinoLeffe* 17, Pergolettese* 17, Lecco 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio* 11, Novara 10, Dolomiti Bellunesi 10, Juventus U23 10, Folgore Caratese 7, Renate 5.
GIRONE B
Venerdì 30 ottobre
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Sabato 31 ottobre
Pescara-Torres 0-0
Guidonia-Perugia 1-1
11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)
Vado-Grosseto 2-2
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)
Domenica 1 novembre
In corso
Gubbio-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Pineto 2-1
12' Vigliotti (P), 16' Spini (R), 30' Rabbi (R)
Spezia-Atalanta U23 1-0
5' Bright
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare
La classifica del Girone B: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto* 23, Reggiana* 20, Pescara* 19, Torres* 19, Guidonia* 17, Perugia* 17, Vado* 16, Livorno 16, Atalanta U23 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese* 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4.
GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)
Domenica 1 novembre
Cosenza-Inter U23 1-0
26' Dalmazzi
In corso
Salernitana-Savoia 0-0
Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia
La classifica del Girone C: Potenza 26, Bari* 22, Audace Cerignola* 20, Sorrento* 20, Catania* 19, Monopoli* 19, Picerno* 18, Scafatese* 18, Inter U23 17*, Casertana* 17, Cavese* 15, Altamura* 15, Salernitana 14, Foggia 14, Casarano 14, Giugliano* 13, Barletta* 12, Savoia 11, Cosenza 9*, Crotone 1.