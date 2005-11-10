A Nzola risponde la pennellata di Isaksen: Lazio-Cagliari sull'1-1 al 45'
Daniele Najjar
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Termina il primo tempo fra Lazio e Cagliari allo stadio Olimpico: 1-1 in una prima frazione di equilibrio sostanziale, con la squadra di Gattuso che ha saputo reagire dopo una partenza un po' a rilento. Al gol di Nzola risponde la pennellata di Isaksen. Nel Cagliari problemi muscolari per Fadera, sostituito alla mezz'ora di gioco.
Le scelte
Gattuso ormai ha i suoi fedelissimi che non tocca praticamente mai: Noslin con Isaksen e Zaccagni in attacco, Frattesi, Belahyane e Taylor in mediana, Floriani Mussolini e Nuno Tavares sulle due fasce. L'unico cambio è dietro: Provstgaard torna al centro con Sutalo, davanti a Mandas. Pisacane lascia fuori Mina: Deiola con Rodriguez in difesa, Maldini e Fazzini dietro a Nzola in attacco.
Asssist di Fadera, Nzola fa 0-1
La Lazio parte con una gestione del pallone che però non trova grandi sbocchi, mentre il Cagliari si affida alle ripartenze. Da un buon giro palla i sardi passano al 20': Fadera approfitta di una difesa del pallone debole di Belahyane per passarla a Nzola che dal cuore dell'area fa 0-1.
Si ferma Fadera, Isaksen fa 1-1
Problemi muscolari per Fadera alla mezz'ora: al suo posto Kofler. La Lazio pareggia poco dopo: Noslin scambia con Isaksen, quest'ultimo disegna una parabola tanto bella quanto precisa per l'1-1.