Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 10ª giornata di campionato

Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 10ª giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Di seguito le probabili formazioni della 10^ giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo
BOLOGNA-MONZA - Sabato 31 ottobre, ore 15.00 (DAZN)
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Darmian, Moro, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Dovbyk. Allenatore: Palladino.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore Juric.
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UDINESE-ROMA - Sabato 31 ottobre, ore 18.00 (DAZN)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
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MILAN-INTER - Sabato 31 ottobre, ore 20.45 (DAZN/Sky)
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan;, Modric, Rabiot; Hutchinson, Pulisic, Moreira; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
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COMO-VENEZIA - Domenica 1 novembre, ore 12.30 (DAZN)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Perrone; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. Allenatore: Nicola.
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FROSINONE-TORINO - Domenica 1 novembre, ore 15.00 (DAZN)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Raimondo. Allenatore: Alvini.
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Fitz-Jim, Patterson; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Abate.
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LAZIO-CAGLIARI - Domenica 1 novembre, ore 15.00 (DAZN)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Adopo; Maldini, Nzola, Mendy. Allenatore: Pisacane.
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LECCE-GENOA - Domenica 1 novembre, ore 18.00 (DAZN/Sky)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; Fatah, Esteban, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Mitaj; Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
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JUVENTUS-NAPOLI - Domenica 1 novembre, ore 20.45 (DAZN)
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, R. Marín, Olivera; McTominay, De Bruyne, Anguissa; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.
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SASSUOLO-FIORENTINA - Lunedì 2 novembre, ore 18.30 (DAZN/Sky)
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van Der Brempt, Idzes, Caleta-Car, Doig; Sulemana, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Lauriente. Allenatore: Aquilani.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
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ATALANTA-PARMA - Lunedì 2 novembre, ore 20.45 (DAZN)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Sarri.
PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Ndiaye; Delprato, Fabbian, Bernabe, Keita, Valeri; Romero, Toure. Allenatore: Gilardino.
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