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Serie C, i risultati finali delle gare delle 12.30: l'Union Brescia esagera, Cosenza ok

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 14:29Serie C
01.11.2026 14:29Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Sono terminate le prime due partite di Serie C in programma oggi. Nel Girone A clamoroso successo dell'Union Brescia, che va a vincere sul campo della Folgore Caratese con il punteggio di 0-4 e si porta a -2 dal Cittadella capolista. Più risicata l'affermazione del Cosenza nel Girone C: 1-0 ai danni dell'Inter U23.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:

SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 30 ottobre
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)

Sabato 31 ottobre
Ospitaletto-Trento 0-0
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
Domenica 1 novembre
Folgore Caratese-Union Brescia 0-4
21' Rizzo Pinna, 38' Pellegrini, 68' Boci, 77' Spagnoli
Ore 14:30 - Cittadella-Treviso
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano

La classifica del Girone A: Cittadella 27, Brescia 25*, Trento* 24, , Arzignano 20, Ospitaletto* 19, Treviso 19*, Alcione Milano* 18, AlbinoLeffe* 17, Pergolettese* 17, Lecco 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio* 11, Novara 10, Dolomiti Bellunesi 10, Juventus U23 10, Folgore Caratese 7, Renate 5.

GIRONE B
Venerdì 30 ottobre
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova

Sabato 31 ottobre
Pescara-Torres 0-0
Guidonia-Perugia 1-1
11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)
Vado-Grosseto 2-2
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)
Domenica 1 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Ravenna-Pineto
Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare

La classifica del Girone B: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto* 23, Reggiana* 20, Pescara* 19, Torres* 19, Guidonia* 17, Perugia* 17, Vado* 16, Livorno 16, Atalanta U23 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese* 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4.

GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)
Domenica 1 novembre
Cosenza-Inter U23 1-0
26' Dalmazzi
Ore 14:30 - Salernitana-Savoia
Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia

La classifica del Girone C: Potenza 26, Bari* 22, Audace Cerignola* 20, Sorrento* 20, Catania* 19, Monopoli* 19, Picerno* 18, Scafatese* 18, Inter U23 17*, Casertana* 17, Cavese* 15, Altamura* 15, Salernitana 14, Foggia 14, Casarano 14, Giugliano* 13, Barletta* 12, Savoia 11, Cosenza 9*, Crotone 1.

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