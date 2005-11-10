Folgore Caratese, la cura Guidi per ora non funziona: appena 1 punto in 4 giornate

"Sarò riconoscente a Belmonte a vita, ma dovevamo cambiare". Così ha parlato Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese, a seguito della scelta di esonerare il tecnico autore della storica promozione in Serie C del club brianzolo. Al suo posto è arrivato Federico Guidi: un cambio che, al momento, non ha dato i suoi frutti.

La maggior esperienza non sta pagando

Dopo il ko interno contro il Desenzano e con alle spalle una sola vittoria in campionato nelle prime 8 giornate, Nicola Belmonte è stato sollevato dall'incarico. L'emergenza in termini di punti ha spinto Criscitiello a puntare su Guidi, profilo di maggiore esperienza avendo già allenato in Serie C sulle panchine di Gubbio, Casertana e Teramo.

L'esordio di Guidi a Carate Brianza è avvenuto l'11 ottobre, in trasferta sul campo del Trento. Debutto da dimenticare, chiuso con una sconfitta per 1-0. Da dimenticare anche la prima in casa, persa per 0-2 contro il Treviso. Il successivo 2-2 contro il Lecco fa pensare a una svolta, ma tali speranza vengono subito raffreddate dal clamoroso 0-4 rimediato tra le mura amiche contro l'Union Brescia. La squadra è penultima a quota 7 punti: Guidi non ha avuto ancora molto tempo per incidere sulla squadra, ma l'esigenza di punti - che, va ricordato, ha spinto Criscitiello ad esonerare Belmonte - sta diventando ogni settimana sempre più pressante.