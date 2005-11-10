Il Napoli cerca un difensore: Gatti può diventare una pista per gennaio

Il passaggio alla difesa a tre lo ha aiutato e riportato in campo. Ma l'inizio di stagione di Federico Gatti con la maglia della Juventus è stato difficile. Reduce da alcuni problemi alla caviglia fin dall'estate, il centrale ex Frosinone raramente ha visto il campo fino alla metà di ottobre. Anzi, solo una manciata di minuti in campionato col Milan e poco più, comunque buoni per la rete del pareggio.

Con la difesa a tre Spalletti ha dovuto fare di necessità virtù e vista anche l'assenza di alternative particolarmente intriganti ha scelto di ributtare nella mischia il classe '98. Col cambio modulo ha giocato le ultime due partite, vittoria a Lecce e sconfitta a Genova. Insomma, con questo abito tattico nella Juventus sembra esserci spazio per Federico Gatti. Che comunque lecitamente si interroga in vista di gennaio.

E qui entra in gioco il Napoli. La società azzurra, non è un segreto, in inverno potrebbe mettere mano al portafogli e rimpolpare la rosa di Massimiliano Allegri. E un difensore centrale in più è più che un'idea. Ancora: Gatti e Allegri si conoscono bene, col tecnico azzurro che lo valorizzato nei suoi anni alla Juventus. Per questo un possibile trasferimento al Maradona a gennaio non è assolutamente da escludere. Presto per capire se la trattativa potrà andare in porto, ma qualcosa nei mesi scorsi c'è già stato. Sondaggi, richiesta di informazioni e qualche chiacchiera. Che magari potranno essere ripresi in mano nelle prossime settimane.