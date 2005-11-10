Atalanta, Sarri sicuro: "Siamo ambiziosi e vogliamo costruire le basi per un nuovo e grande ciclo"

"Noi siamo ambiziosi e vogliamo costruire le basi per un nuovo e grande ciclo". Parla chiaro Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma. Il tecnico dell'Atalanta descrive così il presente e futuro del club: "Non è un percorso facile ripartire dopo un altro ciclo di alto livello, si sta complicando visti gli infortuni però la nostra voglia è quella di fare un grande ciclo come quello fatto in precedenza".

Quanto conta la compattezza per risalire da questo momento difficile?

"La squadra vive in un contesto dove tale concetto è sempre ribadito ripetutamente. Non esistono problemi di questo tipo, stesso discorso per i tifosi: il pubblico ha fischiato a fine partita per la delusione dopo il pareggio, ma ci ha dato una mano per 95 minuti. Abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente, ma sono convinto che loro ci daranno una grande mano".

Come si fa da un punto di vista emotivo come si esce da questa situazione?

"Stiamo valutando tutto: noi abbiamo avuto tanti infortuni soprattutto nel periodo delle Nazionali, e quindi è necessario farsi trovare pronti. Il calendario non ci aiuta, anche perché le squadre giocano ripetutamente. Tutto ci deve condurre poi per non ripetere certi errori in futuro. Lo staff mio e della società sta cercando di trovare una linea per evitare nuovamente questa situazione in futuro".