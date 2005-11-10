Padova, Varas: "Conquistato un punto su un campo difficile. Contento per il mio gol"
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Andrea Piras
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Oggi alle 11:27Serie B
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01.11.2026 11:27Serie B
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Un pareggio importante in quel di Catanzaro. Il Padova conquista un punto al "Ceravolo" grazie ad una rete arrivata nella ripresa e realizzata da Kevin Varas, abile a riprendere al vantaggio calabrese di Dorval nel primo tempo. Al termine del match il centrocampista della formazione biancoscudata ha parlato ai media:
"Sono contento per il gol ma soprattutto per il punto su un campo difficile - riporta Padovagoal.it -. Capelli? L’ultimo assist che mi aveva fatto era il primo anno che ero arrivato. La rete la dedico alla mia ragazza e a mio figlio”. In merito al contratto in scadenza: “Amo questa piazza e voglio dare il mio contributo fino alla fine".
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