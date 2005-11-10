Da Modena-Mantova a Palermo-Vicenza: le formazioni ufficiali della 10ª giornata di Serie B

Da Modena-Mantova a Palermo-Vicenza: le formazioni ufficiali della 10ª giornata di Serie BLive TMW
Niccolò Righi
La decima giornata di Serie B inizia questo pomeriggio con le sfide tra Modena e Mantova, quella tra Cremonese e Benevento e Sudtirol-Cesena, per poi chiudersi domani sera alle 19:30 al Barbero dove scenderanno in campo il Palermo e il Vicenza.
Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ore 15:00 - Cremonese-Benevento
Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Lordkipanidze, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Thorsby, Lottici Tessadri; Elia, Berti, Vandeputte; Bonazzoli. Allenatore: Pecchia.
Benevento (4-3-3): Vannucchi; Sernicola, Saio, Dalle Mura, Romano; Siatounis, Maita, Prisco; Lamesta, Okereke, Mignani. Allenatore: Floro Flores.
Ore 15:00 - Modena-Mantova
Modena (3-5-2): Chichizola; Folino, Nador, Nieling; Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Azzi; Ambrosino, Belotti. Allenatore: Galloppa.
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Longonda, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi. Allenatore: Modesto.
Ore 15:00 - Sudtirol-Cesena
Sudtirol (3-5-2): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, F. Davi: Vasco Lopes; Burnete, Mixtur. Allenatore: Possanzini.
Cesena (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Mangraviti, Frabotta; Pagano, Bohinen, Guidi; Fiori, Shpendi, Druiventak. Allenatore: Diamanti.
Ore 17:15 - Catanzaro-Padova
Ore 19:30 - Sampdoria-Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Juve Stabia
Ore 15:00 - Avellino-Pisa
Ore 15:00 - Arezzo-Ascoli
Ore 17:15 - Verona-Carrarese
Ore 19:30 - Palermo-Vicenza