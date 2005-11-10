Da Cremonese-Benevento a Palermo-Vicenza, i convocati per la 10ª giornata di Serie B

Da Cremonese-Benevento a Palermo-Vicenza, i convocati per la 10ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
Per la 9ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 9ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ore 15:00 - Cremonese-Benevento
I convocati di Fabio Pecchia - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Floro Flores - Assente Kouan oltre a Pierozzi e Sylla
Portieri: Esposito, Rosa, Vannucchi
Difensori: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Romano, Saio, Scognamillo, Sernicola
Centrocampisti: Maita, Mannini, Prisco, Siatounis, Simonetti, Talia
Attaccanti: Cherubini, Lamesta, Mignani, Okereke, Salvemini, Schimmenti, Tumminello, Verdi
Ore 15:00 - Modena-Mantova
I convocati di Daniele Galloppa - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Sudtirol-Cesena
I convocati di Davide Possanzini - In attesa di comunicazione
I convocati di Alessandro Diamanti - Torna Fiori. Out David
Portieri: Ferretti, Fontana, Siano
Difensori: Ciofi, Frabotta, Gelli, Ilić, Magni, Mangraviti, Natta, Piacentini
Centrocampisti: Bisoli, Bohinen, Dalla Vecchia, Francesconi, Guidi, Pagano
Attaccanti: Caprini, D’Andrea, Debenedetti, Druiventak, Fiori, Galvagno, Shpendi
Ore 17:15 - Catanzaro-Padova
I convocati di Michele Mignani - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Calabro - Assenti Caprari, Zanimacchia e Lasagna
Portieri: Monquet, Scaglia, Sorrentino
Difensori: Carissoni, Cocchi, Dellavalle, Faedo, Lovato, Pastina, Sgarbi, Silletti
Centrocampisti: Capelli, Di Mariano, Fusi, Galazzi, Giunti, Marcolini, Pompetti, Varas, Zuelli
Attaccanti: Artistico, Bortulussi, Moro Seghetti
Ore 19:30 - Sampdoria-Virtus Entella
I convocati di Luca D'Angelo - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
Domenica 1 novembre
Ore 15:00 - Arezzo-Ascoli
I convocati di Cristian Bucchi - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Tomei - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Avellino-Pisa
I convocati di Alessandro Nesta - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Empoli-Juve Stabia
I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazione
I convocati di Pietro De Giorgio - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Hellas Verona-Carrarese
I convocati di Marco Baroni - In attesa di comunicazione
I convocati di Guido Pagliuca - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Palermo Vicenza
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Gallo - In attesa di comunicazione