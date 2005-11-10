Benevento, subito in campo dopo il ko di Cremona: il report dell'allenamento di oggi
Paolo Lora Lamia
Non c'è tempo per riposare in casa Benevento. La formazione di Floro Flores, reduce dal ko esterno sul campo della Cremonese, è tornata subito in campo oggi per riprendere gli allenamenti. Alle porta una sfida estremamente calda, ovvero il derby casalingo contro l'Avellino in programma sabato alle 19.30.
Il report dell'allenamento di oggi
Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale del club: "Il Benevento Calcio è tornato in campo questa mattina presso l’impianto sportivo “Carmelo Imbriani”, dopo la gara disputata ieri pomeriggio contro la Cremonese. I calciatori scesi in campo nella sfida hanno svolto una seduta di lavoro dedicata al recupero, mentre il resto della squadra è stato impegnato in esercitazioni tecnico-tattiche, prima di concludere l’allenamento con una partitella finale".