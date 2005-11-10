Serie B, i parziali delle gare delle 15.00: rimonta Empoli, bene l'Avellino. Pari ad Arezzo
Paolo Lora Lamia
Le tre sfide di Serie B iniziate alle 15.00 sono giunte alla fine del primo tempo. Grande cuore da parte dell'Empoli, che in casa contro la Juve Stabia va sotto e poi rimonta chiudendo avanti 2-1. Vantaggio anche per l'Avellino in casa contro il Pisa, mentre tra Arezzo e Ascoli il punteggio è sullo 0-0.
Programma del turno
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Catanzaro-Padova 1-1
27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)
Sampdoria-Virtus Entella 2-0
23’ ait. Tiritiello, 42’ Mezzotero
Domenica 1 novembre
In corso
Arezzo-Ascoli 0-0
Avellino-Pisa 1-0
27' Di Maggio
Empoli-Juve Stabia 2-1
33' Di Nardo (J), 39' Popov (E), 44' Saporiti (E)
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza
La classifica: Palermo 23, Modena* 20, Ascoli 18, Mantova* 18, Pisa 15, Benevento* 15, Padova* 14, Südtirol* 14, Verona 12, Avellino 12, Cremonese* 12, Cesena* 12, Entella 10*, Carrarese 10, Arezzo 10, L.R. Vicenza 9, Juve Stabia 8, Sampdoria 8*, Empoli 7, Catanzaro* 6.
* = Una gara in più.