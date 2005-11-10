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Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 09:50Calcio femminile
31.10.2026 09:50Calcio femminile
Fonti preferite
Al via all'ora di pranzo la 5ª giornata del campionato di Serie A femminile, che si chiuderà lunedì con un sentito derby
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Si alza quest'oggi il sipario sulla 5ª giornata del campionato di Serie A Women, che prenderà il via in quel di Narni, dove si affronteranno due delle sorprese di questo primo scorcio di stagione: una Ternana Women che cerca la sua strada, affronterà il neo promosso Como 1907, che ha fatto subito la voce grossa ed è ai piani altissimi della classifica.

Chiamate invece al riscatto dopo il disastro europei in Champions, Roma e Inter, mentre la Juventus sta facendo il percorso inverso: va in Europa, fatica in questo torneo. Lunedì sera, la sfida a una Fiorentina che deve dare seguito alla vittoria dello scorso weekend, per provare a dare fastidio alle tre di vertice: la qualificazione alla già citata Europa è obiettivo dichiarato. E attenzione poi a Sassuolo-Parma, che sono pericolosamente nella zona rossa dalla graduatoria: i punti ora pesano.

Il programma del turno: si chiude lunedì con il posticipo del Viola Park

Guardiamo nel dettaglio quella che è la giornata, che si aprirà come di consueto quest'oggi alle 12.30, ma si concluderà poi con un posticipo del lunedì, che si giocherà in Toscana

SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ore 12.30 - Ternana Women-Como 1907
Ore 16.45 - Sassuolo-Parma
Domenica 1 novembre
Ore 12.30 - Inter-Lazio
Ore 15.00 - Roma-Napoli Women
Ore 18.00 - Como Women-Milan
Lunedì 2 novembre
Ore 12.30 - Fiorentina-Juventus

La classifica

Di seguito, quella che è la graduatoria maturata dopo le prime quattro giornate giocate:

Roma 12, Inter 10, Como 1907, Fiorentina 7, Milan 6, Ternana Women 6, Como Women 5, Napoli Women 4, Juventus 3, Lazio 2, Parma 1, Sassuolo 1

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