Fabregas ammette: "Rigore di Milla? Sembrava netto ma mi hanno spiegato che non è così"

La sfida tra il Como e il Venezia si è portata dietro anche una serie di polemiche per la direzione di gara di Maria Sole Ferrieri Caputi. Intorno alla mezz'ora del primo tempo, infatti, l'arbitro ha prima assegnato e poi tolto un rigore alla formazione ospite di Davide Nicola per un tocco di mano in area da parte di Luis Milla. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i lagunari, che poco dopo hanno poi preso il gol decisivo per il rigore trasformato da Da Cunha e guadagnato da Douvikas.

Fabregas sul rigore non fischiato a Milla

Dell'episodio ha parlato anche Cesc Fabregas nel post partita, intervenuto in conferenza stampa: "A me è sembrato rigore netto quando l'ho visto, però prima di venire qua mi sono informato se fosse rigore o no: non lo dico io, a me hanno detto che non è rigore perché Luis non muove il braccio e prova a mettere il braccio fuori. A me sembrava rigore, siamo stati fortunati, ma la gente che capisce più di me, la gente professionista, ha detto che non era rigore. Il nostro? Era più netto: se arriva la palla lì a Tasos e da dietro non lo toccano è gol. È difficile, lo dico con onestà". (QUI le dichiarazioni complete)

La ricostruzione di Marelli

La decisione, tuttavia, ha lasciato molto contrariato l'ex arbitro e oggi opinionista Luca Marelli, che a Dazn ha commentato: "Questa è una decisione che non mi trova per nulla d'accordo: c'è un movimento del braccio ad allargarsi e non a stringersi. Siamo in un campionato in cui sono state fatte valere tante decisine prese in campo e questa è molto lontana da una on field review". Anche Orsato, presente al Sinigaglia, non sarebbe stato contento della gestione in quell'occasione di Ferrieri Caputi.