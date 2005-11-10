L'Inter e una quinta punta chiesta da Chivu: chi potrebbe essere? Una si è già proposta

È stata la prima sconfitta stagionale in campionato ma è di quelle che lasciano immancabilmente rumori di sottofondo e strascichi. L'Inter cade in un derby dove ha mostrato le solite fragilità che forse Cristian Chivu pensava (o sperava) si potessero risolvere grazie all'importanza della partita. E invece nel 3-1 in cui si è imposto il Milan c'è tutto: le tante, troppe, amnesie difensive che i nerazzurri mostrano da inizio stagiona, ma anche l'incapacità di non riuscire sempre a capitalizzare l'enorme mole di occasioni che la squadra riesce a creare nell'arco dei 90 minuti. Anche l'attacco sta diventando un tema in casa Inter e a dirlo è stato lo stesso Chivu, ammettendo in conferenza stampa che per il possibile innesto di una quinta punta "qualche valutazione verrà fatta". Parole che inevitabilmente hanno già fatto scattare il toto-nome.

C'è chi si è già proposto

In realtà, un centravanti si è già fatto avanti. E non uno qualunque, ma un nome capace di riaccendere immediatamente l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri: Mauro Icardi. L'attaccante argentino, svincolato dopo l'ultima esperienza al Galatasaray, ha lanciato un messaggio inequivocabile nel corso di una recente intervista: "Tornare all'Inter sarebbe speciale, mi piacerebbe per chiudere un cerchio". Parole che inevitabilmente fanno sognare il popolo interista, considerando il passato dell'ex capitano e i tanti gol messi a segno con la maglia nerazzurra. Stavolta, però, Maurito ha deciso di giocare d'anticipo, servendo un assist alla dirigenza: Marotta, Baccin e soci saranno pronti a raccoglierlo? Dal punto di vista economico, l'operazione potrebbe non comportare particolari esborsi, essendo il giocatore svincolato. A pesare, semmai, sarebbero le condizioni fisiche dell'argentino, fermo ormai da oltre quattro mesi e dunque bisognoso di verifiche prima di qualsiasi affondo. Restando sul fronte della prima punta, ma guardando a un profilo decisamente diverso per caratteristiche e prospettiva, attenzione anche a Paul Mendy. Il classe 2007 del Cagliari si sta mettendo in mostra in questo avvio di stagione e avrebbe attirato l'interesse degli osservatori nerazzurri.

Caratteristiche diverse come Chiesa

Nella testa di Chivu, però, non è mai tramontata del tutto l'idea di un'Inter capace di cambiare pelle, andando oltre il consolidato 3-5-2 che ha caratterizzato le ultime stagioni nerazzurre. Un progetto tattico differente, che potrebbe passare anche dall'inserimento di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Bonny. Non è un caso che nell'estate del 2025 il grande obiettivo di mercato fosse Ademola Lookman, poi rimasto soltanto un sogno. L'ipotesi di tornare a puntare su un profilo di questo tipo resta dunque sul tavolo e, in quest'ottica, Federico Chiesa potrebbe rappresentare una pista concreta e potenzialmente più semplice da percorrere per la dirigenza nerazzurra.