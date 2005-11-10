Cittadella-Treviso, derby che torna dopo 15 anni: gli ultimi 2 in Serie B e con firme illustri

Una delle sfide più importanti della domenica di Serie C è senza dubbio quella tra Cittadella e Treviso. I granata dominano la classifica del Girone A, ma devono guardarsi dall'arrivo di diverse rivali agguerrite tra cui appunto la compagine trevigiana. Un match dunque importante per la classifica, oltre che sentito essendo un derby regionale. Una sfida che torna a disputarsi dopo 15 anni.

Gli ultimi precedenti in B 15 anni fa

Il confronto tra Cittadella e Treviso non va in scena dalla stagione 2008/09, in Serie B. Un doppio confronto che vide andare a segno giocatori in grado di far parlare sé anche in futuro e con vesti diverse. L'andata, giocata a Treviso il 23 settembre 2008, vide vincere il Citta con il punteggio di 0-1. Rete decisiva di Riccardo Meggiorini, che poi è riuscito a costruirsi una carriera in Serie A con le maglie di Bari, Bologna, Novara, Torino e Chievo. Il ritorno in casa granata invece terminò 1-1: in rete Joachin De Gasperi e Dario Baccin, con quest'ultimo che appesi gli scarpini al chiodo ha fatto le fortune della dirigenza dell'Inter.