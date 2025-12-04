TMW
Cagliari, pessime notizie per Felici: rottura del legamento crociato
TUTTO mercato WEB
Bruttissime notizie per il Cagliari e per Mattia Felici: gli esami a cui si è sottoposto il fantasista, uscito dolorante dopo la gara di Coppa Italia persa ai rigori con il Napoli, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio interessato.
Felici, subentrato a Deiola nei minuti finali della partita con gli azzurri, aveva sentito dolore negli ultimi istanti della gara. Nell’immediato, aveva stretto i denti, calciando - e fallendo, traversa - il suo tiro di rigore. Poi, nella giornata di oggi, gli accertamenti e la tegola.
Secondo quanto raccolto, l’operazione è in programma già nelle prossime ore.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile