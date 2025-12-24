Cagliari, fiducia in Kilicsoy: si tratta col Beşiktaş per abbassare il riscatto

Il Cagliari si muove sul mercato per definire il futuro di Semih Kilicsoy L’attaccante turco, arrivato in Sardegna in estate dal Beşiktaş con la formula del prestito con diritto di riscatto, resta un profilo su cui il club rossoblù continua a credere, ma l’opzione fissata a 12 milioni di euro viene considerata troppo elevata.

Secondo quanto riportato dal portale turco aksam.com, la dirigenza del Cagliari è pronta ad avviare nuovi contatti con il Beşiktaş per rinegoziare le condizioni e cercare un accordo che consenta al classe 2005 di restare in Serie A.

Semih Kilicsoy, fiducia confermata nonostante l’adattamento

Nonostante il primo gol in maglia rossoblù sia arrivato soltanto nelle scorse settimane, il Cagliari mantiene piena fiducia nel giovane attaccante. Il club è consapevole delle difficoltà incontrate dal giocatore nel processo di adattamento al calcio italiano. Secondo quanto filtra, Semih Kilicsoy ha vissuto un percorso di integrazione più lungo del previsto, legato soprattutto alla barriera linguistica e alle differenze nello stile di vita. Elementi che avrebbero rallentato il suo inserimento, senza però intaccare la valutazione positiva fatta dallo staff tecnico sul suo potenziale.

Cagliari, il mercato di gennaio non cambia i piani su Semih Kilicsoy

Il Cagliari è comunque intenzionato a intervenire nel calciomercato di gennaio con un nuovo innesto offensivo, ma la ricerca non riguarda il ruolo di Kılıçsoy. L’obiettivo della dirigenza sarebbe infatti quello di individuare un possibile sostituto di Belotti, senza mettere in discussione la permanenza del talento turco.

Semih Kilicsoy: Beşiktaş e Cagliari pronti al tavolo

Il punto centrale resta la cifra del riscatto da 12 milioni di euro, ritenuta troppo alta in relazione al rendimento fin qui espresso. Per questo motivo il Cagliari è pronto ad aprire un tavolo di confronto con il Beşiktaş, puntando anche sulla volontà del calciatore di restare in Italia e sulla fiducia che il club rossoblù continua a riporre nel suo profilo.