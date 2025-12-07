Cagliari, Gaetano e il gol partita: "Stavo giocando poco, lo dedico soprattutto a me"

Il trequartista del Cagliari Gianluca Gaetano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 14^ giornata di Serie A.

Quanta voglia avevi dentro?

"Tantissima. Ce l'ho messa tutta, sono molto contento di stasera. Fatto una delle migliori partite, ci siamo meritati questa vittoria".

Hai fatto un regalo al Napoli?

"Una lotta che stanno facendo, ma il mio gol è per i bambini, mia moglie e soprattutto per me stesso. Stavo giocando poco, questo gol me lo dedico".