Cagliari, Gaetano: "Rammaricati dopo il ko col Genoa, ora ripartiamo alla grande"
Gianluca Gaetano, trequartista del Cagliari, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Juventus: "Dopo il Genoa eravamo rammaricati, ci aspettavamo di fare una prestazione migliore ma fino al 60' eravamo in partita. Poi ci siamo disuniti, ma ora ripartiamo alla grande. Oggi dobbiamo far bene, abbiamo dimostrato dall'inizio che possiamo fare punti anche con le big e vogliamo ripeterci".
