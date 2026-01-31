Cagliari, grido salvezza per Pisacane: 4-0, tracollo verticale del Verona

Risultato finale: Cagliari-Verona 4-0

Il Cagliari fa suo lo scontro salvezza contro il Verona: la squadra di Pisacane raccoglie tre punti, che però sembrano sei. I rossoblu passano 4-0 grazie alle reti di Mazzitelli, Kilicsoy (con una pregevole semirovesciata), Sulemana e Idrissi. Notte fonda per i gialloblu, che rimangono ultimi a 14 punti insieme al Pisa. Sull'esito della sfida ha pesato anche un discutibile rosso rimediato da Sarr, ma quando il punteggio era già indirizzato a favore dei sardi (sul 2-0).

Palestra come un trattore: Mazzitelli fa 1-0

L'inizio della partita è equilibrato. Al 19' Mazzitelli lascia partire un gran destro al volo: Perilli si esalta con un riflesso felino per mandare in corner. Esposito ha la palla dell'1-0: Slotsager si immola per deviare in corner. Viene fermato tutto per un precidente fuorigioco: era dubbio e in caso di gol probabilmente sarebbe stato rivisto. Stessa situazione con Adopo, che calcia sul primo palo, ancora attento Perilli. Nel mezzo si ferma Gagliardini, alla mezz'ora: problemi a livello delle costole per lui, subito in campo il nuovo arrivato Lovric. Al 36' Palestra va via come un trattore sulla destra liberandosi di due uomini, palla per Obert che di tacco serve Mazzitelli, sinistro di prima intenzione che supera Perilli sul primo palo: 1-0.

Kilicsoy in semirovesciata: 2-0

Nel finale di frazione il Verona rialza la testa e prova due volte la conclusione dalla distanza: quella di Orban viene smorzata, quella di Slotsager arriva a bersaglio, ma troppo centralmente. Il Cagliari ha ancora idee: Esposito calcia su un altro servizio di Palestra, palla alta di poco. In pieno recupero ecco il raddoppio: Kilicsoy segna in semirovesciata sul cross di Esposito: tutto vanificato da un fuorigioco, poi però revocato dal VAR. Il Cagliari va a riposo sul 2-0.

Rosso (esagerato) a Sarr: Verona in 10. Sulemana fa 3-0

La ripresa parte come peggio non può per i gialloblu: discutibile secondo giallo a Sarr, che colpisce Ze Pedro calciando in porta. Zanetti cambia e il nuovo entrato Mosquera va vicino al 2-1. Il Cagliari amministra e cerca il tris. Luperto calcia forte al 70': bella risposta di Perilli. All'84' il tris è servito. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Adopo stacca prima di tutti: pronta risposta di Perilli, ma sulla ribattuta arriva Sulemana che appoggia in rete. In pieno recupero Segna anche Idrissi, di testa, sul cross di Zappa.