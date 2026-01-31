Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta

Risultato finale: Cagliari-Hellas Verona 4-0

CAGLIARI

Caprile 6 - Chiamato in causa pochissime volte, risponde presente e, soprattutto, regala sicurezza al reparto.

Luperto 7 - In una serata positiva, sfiora l'eurogol dalla distanza. In difesa non subisce mai e guida il reparto.

Mina 6,5 - Mostra le sue enorme qualità difensive e alza un muro invalicabile. La superiorità numerica lo favorisce.

Ze Pedro 6,5 - Bravo il difensore, in crescita partita dopo partita. Regala colpi anche tecnici e non concede mai spazio agli avversari.

Palestra 7 - Svernicia spesso e volentieri Frese in marcatura ed è fondamentale sui due gol realizzati. Esce stremato. Dal'86' Zappa 6,5 - Ci mette poco meno di tre minuti per avere il migliore degli impatti sul match, con un cross perfetto al centro per Idrissi.

Mazzitelli 7 - Il momento migliore del centrocampista che, dopo il gol alla Juventus, trova una perla con una conclusione sul primo palo, dopo averlo sfiorato. Partita intelligente e di qualità per lui. Dal 66' Sulemana 6,5 - Fa nuovamente il suo esordio con la maglia rossoblù e timbra sotto misura nel finale.

Adopo 6 - Giganteggia in mezzo al campo senza far rimpiangere Prati, partito alla volta di Torino. Non passa nemmeno l'aria dalle sue parti. Sfiora il gol nel finale.

Gaetano 6,5 - L'intelligenza di capire come sfruttare i propri colpi in una partita così bloccata. I suoi spunti diventano cruciali per la formazione.

Obert 6,5 - Anche per lui, come per Palestra, praterie da sfruttare soprattutto con l'uomo in più. Dal 79' Idrissi 6,5 - Buon impatto al match con il colpo di testa allo scoccare del novantesimo che arrotonda il punteggio.

Esposito 6,5 - Non fa gol, ma li fa fare e per un allenatore un attaccante così è fondamentale nell'economia di una squadra che funziona. Suo l'assist per il gol di Kilicsoy. Dall'86' Pavoletti sv

Kilicsoy 7,5 - Al secondo gol consecutivo, regala una prestazione da Top Player, inventando in acrobazia e chiudendo, virtualmente, la gara prima dell'intervallo. Può essere l'arma in più di Pisacane per questa seconda parte di campionato. Dal 66' Borrelli 6 - Entra bene in campo e sfiora anche il gol con una conclusione che non trova la porta.

Fabio Pisacane 8 - Tre vittorie consecutive, stacco salvezza probabilmente definitivo. Schiera i suoi con un 3-5-2 molto fluido, utilizza i suoi a disposizione elogiando le caratteristiche dei singoli. Dalla panchina inserisce i giocatori che chiudono virtualmente il match. Diventa difficile chiedere di più, ma se l'appetito vien mangiando, per il tecnico si prospetta un futuro roseo.

HELLAS VERONA

Perilli 6,5 - Non può nulla sui due gol rimediati nel primo tempo. Evita il passivo per i suoi con interventi importanti. Risulta il migliore in campo per i suoi ed è un problema, visto il passivo.

Slotsager 5 - L'inizio è positivo, poi si scioglie come tutta la sua retroguardia. Da migliorare la marcatura sugli inserimenti in area.

Nelsson 5 - Dopo un inizio incoraggiante, il centrale si fa sorprendere in più di un'occasione ed è distratto nella ripresa.

Valentini 5,5 - Rientro importante per il reparto ma difficile, visto lo stato di forma del Cagliari. Sventola bandiera bianca dopo l'ora di gioco.

Lirola 5 - L'esterno è propositivo ma sbaglia più di qualche scelta, soprattutto in fase difensiva, perdendo la marcatura di Kilicsoy. Dal 58' Mosquera 5,5 - Entra bene in campo, ma si arrende al momento negativo dei suoi.

Gagliardini 6 - Prima mezz'ora davvero sfortunata per il centrocampista, a terra dopo pochi secondi del match e claudicante fino ad un colpo che, di fatto, lo costringe ad abbondare il campo. Dal 29' Lovric 5 - Il suo esordio non è dei migliori da ricordare. Viene tolto dal campo poco prima del finale ed è un mistero il suo cambio. Dall'82' Niasse sv

Bernede 5 - Nella posizione centrale, ha un buon impatto sulla gara ma alcune scelte, soprattutto in fase di appoggio, lo penalizzano. Dal 58' Al-Musrati 5,5 - Non si vede quasi mai in campo.

Frese 5 - Superato più volte dalle fiammate di Palestra, va in difficoltà nella parte centrale dell'incontro e fatica a riprendersi.

Harroui 5 - Fatica più del dovuto a centrocampo: la scelta di Zanetti non viene premiata da una prestazione incolore. Dal 58' Serdar 5,5 - Il suo ingressi serviva per dare equilibrio ma l'apporto non è positivo.

Sarr 4 - Ingenuo nel commettere un fallo in ritardo con un cartellino sulle spalle, dopo una partita senza spunti e con poco dialogo con i suoi compagni. Fotografia di una partita negativa.

Orban 5 - Prova a mostrarsi davanti ma non riesce a rendersi pericoloso. In inferiorità numerica, il linguaggio del corpo lo vede in forte difficoltà.

Paolo Zanetti 4,5 - Doveva essere la partita della svolta, l'inerzia positiva dura poco più di quindici minuti. E le conseguenze, per lui, potrebbero essere disastrose con la panchina sempre più traballante dopo l'ennesima sconfitta e, soprattutto, una prestazione incolore.