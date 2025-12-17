Cagliari in ansia per Borrelli: ieri non si è allenato, ma il forfait con l'Atalanta non è certo

La settimana che porta alla sfida salvezza si apre in salita per il Cagliari. Alla Unipol Domus arriva il Pisa, penultimo e affamato di punti, ma il reparto offensivo rossoblù continua a fare i conti con una sorte avversa. I ko di lungo corso di Mattia Felici e Andrea Belotti, entrambi fuori fino a fine stagione per la rottura del crociato, hanno già ridotto le opzioni. Ora a preoccupare è anche la condizione di Gennaro Borrelli.

Il centravanti è rimasto a riposo per i postumi della distorsione alla caviglia rimediata sabato a Bergamo contro l’Atalanta. La sua presenza domenica è in dubbio, anche se lo staff medico non perde la speranza di recuperarlo in tempo per la gara dell’ora di pranzo. Un’assenza che peserebbe: contro un Pisa pronto a chiudersi e a difendere l’area, le doti aeree di Borrelli possono fare la differenza. Il contesto di classifica rende tutto più delicato. I recenti risultati del Verona hanno compattato il fondo e quattro squadre sono racchiuse in pochi punti. I toscani, a quota dieci, cercano ossigeno; il Cagliari è chiamato a rispondere.

Intanto migliora Yerry Mina, che ha aumentato i carichi e potrebbe rientrare in gruppo a breve. A complicare la vigilia, anche un episodio extra-campo: furti nelle abitazioni di Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo, con indagini avviate dalla Polizia. Un imprevisto che non aiuta, ma il gruppo prova a serrare le fila. Perché domenica, alla Domus, serve una risposta sul campo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.