Cagliari, Borrelli e l'intesa con Esposito: "Ci troviamo bene, lavoriamo per migliorare"

L'attaccante del Cagliari Gennaro Borrelli ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 14^ giornata di Serie A.

Cosa vi rimane dalle sfide con Juve e Napoli?

"Abbiamo fatto buone prestazioni, ma ci manca sempre qualcosa per portare a casa la vittoria. Abbiamo lavorato tanto e cercheremo di portarlo sul campo".

Come ti trovi con Esposito?

"Ci troviamo bene, le nostre caratteristiche si combinano al meglio. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare l'intesa e dobbiamo proseguire su questa strada".