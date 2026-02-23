Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calvarese: "Senza VAR in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci sarebbero state polemiche"

Calvarese: "Senza VAR in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci sarebbero state polemiche"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 17:12Serie A
Andrea Piras

Intervenuto ai microfoni di Stile Tv, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato gli episodi riguardanti i fischietti italiani e il VAR che hanno generato tante polemiche di questo periodo: "Il problema è tecnico e di formazione, ne sono convinto - riporta TuttoNapoli.net -. Gli arbitri hanno dei problemi, sia quelli che vanno in campo che quelli che stanno dietro al monitor.

Il paradosso della tecnologia: ieri se in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci fosse stato il Var o se fosse stato utilizzato come quando lo utilizzavamo noi, le polemiche non ci sarebbero state. Il Var è stato introdotto per aiutare gli arbitri, non per metterli in difficoltà. Sulla tecnologia non abbiamo problemi, sull’interpretazione ci sono dei problemi. Il primo episodio: Hojlund con Hien, corpo a corpo, prima Hien si aiuta con le braccia, poi la palla passa, c’è un contatto oggettivo ginocchio contro ginocchio, è un rigorino, leggero, ma ci può stare perchè la palla passa e Hien tenta di bloccarlo per cui ci può stare. L’arbitro quindi dà rigore e il Napoli avrebbe preso un rigore generoso, ma un rigore. Chiffi è stato coerente perchè ha utilizzato una soglia di intervento basso, è stato equilibrato nella sua uniformità. Con il Var è saltato il banco perchè non è stato uniforme. Chiffi lo difendo perchè è stato coerente, ma il Var non può intervenire su uno sì e l’altro no. Nessuno ne capisce il motivo. Milan-Parma? C’è un blocco su Maignan per me non falloso perchè lui è fermo, ma c’è un contatto con Troilo che mette due braccia su Bartesaghi. E’ vero salta prima, ma se ne discute, il fatto è che se non c’è il Var chi dice nulla se annulla quel gol? Il paradosso del Var è che senza Var non ci sarebbero state polemiche. Se la soglia di intervento si annienta, si perde credibilità. Rocchi per me non deve dimettersi, altrimenti si cambiano le regole in corsa e invece queste regole devono esserci fino alla fine.

Nel bene e nel male, puoi prendere un errore contro e uno a favore, ed è questo l’arbitraggio, ma a patto che l’arbitro abbia la stessa soglia nell’arco della partita. Ma su due episodi simili se una volta intervieni e un altro no, ci sono polemiche. Certo, è un caso, non un problema di malafede o di società, ma è chiaro che uno si arrabbia. Il problema è tecnico, di chi forma i Var, della soglia di intervento e del processo della selezione dei Var. Finiamola col dire che è la politica o il professionismo perchè noi non eravamo professionisti e smettiamola di dirlo perchè altrimenti facciamo danni. Il Var è diventato più importante dell’arbitro, è l’ancora di salvataggio. Quando Chiffi viene chiamato al Var per il contatto su Hojlund, devo dire a sua discolpa che l’arbitro fatica in un secondo a capire. L’errore più grande è non chiamarlo di nuovo perchè se il Var l’avesse richiamato di nuovo, avrebbe tolto il fischio ecco perché non me la sento di dare colpe a Chiffi. Chiffi ha aspettato la fine dell’azione e poi ha fischiato perché se fischiava subito e non era fallo, il Var non poteva intervenire quindi lui ritarda il fischio ecco che Chiffi ha fatto la procedura giusta così da consentire al Var di intervenire.

Per me, ieri c’è stata una prestazione non negativa, ma di più, del Var. Il paradosso è che abbiamo uno strumento che dovrebbe aiutare gli arbitri, ma se non fosse stato utilizzato non ci sarebbero polemiche. Hanno sottovalutato il valore del Var e non è un problemi di cattivi pensieri, ma Irrati è andato ad insegnare alla FIFA, Valeri è andato ad insegnare in Grecia, ma com’è possibile che i più bravi sono andati fuori? E’ tutto molto semplice...".

Articoli correlati
Calvarese: "Il VAR sbaglia due volte in Atalanta-Napoli, sia a revocare il rigore... Calvarese: "Il VAR sbaglia due volte in Atalanta-Napoli, sia a revocare il rigore sia sul 2-0"
Calvarese, l'arbitro di quel Perisic-Cuadrado citato da Marotta: "Può capitare farsi... Calvarese, l'arbitro di quel Perisic-Cuadrado citato da Marotta: "Può capitare farsi ingannare"
Rocchi sulla graticola, Calvarese ricorda: "A fine anno è in scadenza, non credo... Rocchi sulla graticola, Calvarese ricorda: "A fine anno è in scadenza, non credo proseguirà"
Altre notizie Serie A
Gabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse... TMWGabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse lesioni
Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"... Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"
Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta" Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"
Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"... Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"
Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera" Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"
Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"... Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"
Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni... Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni dopo
Savino su Atalanta-Napoli: "In una gara di duelli, come si può fischiare il fallo... Savino su Atalanta-Napoli: "In una gara di duelli, come si può fischiare il fallo di Hojlund?"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.1 Il Torino cambia allenatore, ecco il primo passaggio: esonerato Baroni, c'è il comunicato
Immagine top news n.2 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
Immagine top news n.3 Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt
Immagine top news n.4 Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa
Immagine top news n.5 Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."
Immagine top news n.6 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
Immagine top news n.7 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse lesioni
Immagine news Serie A n.2 Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo voleva il Torino, ci hanno provato altri due club. Ma Ignacchiti è incedibile per l'Empoli
Immagine news Serie B n.2 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.3 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.4 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.6 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città
Immagine news Serie C n.2 Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Giuseppe Raffaele sollevato dall'incarico. Via anche il vice Ferrari
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele addio. Al suo posto si avvicina la nomina di Serse Cosmi
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, citofonare Mandorlini. Padre e figlio in vista del big match contro l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV