Lunedì in trasferta in casa Lazio, L'Unione Sarda si chiede: "Pisacane rilancerà Luperto?"

La sfida contro la Lazio è ancora lontana. Due giorni di preparazione per il Cagliari che si sta approcciando alla sfida dell'Olimpico con la voglia di sorprendere. Da vedere se il tecnico Pisacane punterà su Luperto per la sfida i biancocelesti. E a riguardo è dedicato il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Lunedì in trasferta in casa Lazio. Pisacane rilancerà Luperto?".