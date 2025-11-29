Cagliari, Luperto: "Puntiamo sul lavoro di squadra per limitare la qualità bianconera"
Scelto negli undici titolari da Fabio Pisacane, Sebastiano Luperto ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Sicuramente ci teniamo ad affrontare una grande squadra, dobbiamo dare il massimo. Si difende sempre allo stesso modo, loro hanno giocatori di qualità e cerchiamo con il collettivo di limitarli al meglio. Lo spirito dovrà essere quello di essere propositivi, come lo scorso anno, cercando di tenere gli attacchi avversari".
