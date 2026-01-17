Cagliari, Mazzitelli: "Tre punti pesantissimi per la salvezza, mi godo questo gol"

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, è stato intervistato al termine della partita contro la Juventus decisa dalla sua rete nel secondo tempo: "Sono punti pesantissimi, contro una squadra che era in grande forma. Anche oggi hanno giocato bene, siamo stati bravi a soffrire anche chi è entrato ha dato un contributo incredibile. Abbiamo messo un altro piccolo mattoncino, mi godo questo gol. Dobbiamo andare avanti così. Il premio di migliore in campo mi mancava, sono contento".