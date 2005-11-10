Cagliari, Melis: "Maldini è un talento cristallino, ecco perché ci abbiamo creduto"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 14:48Serie A
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01.11.2026 14:48Serie A
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© foto di Maria Laura Scifo
Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio: "In Maldini ci abbiamo creduto, dal presidente Giulini al direttore Accardi, al mister e allo staff vedevano in lui quel talento cristallino qual è. La partenza è di buon auspicio, ha già battuto il suo record di gol in nove partite. Inutile dire che speriamo che diventi un bottino importante, per noi e per la Nazionale. Ma non mi limiterei a Daniel: nel nostro gruppo che, è un mix di giovane e calciatori di esperienza, ne abbiamo diversi: da Fazzini che oggi torna titolare a Caprile e Mendy che ha rinnovato in settimana ed è l'esempio di quello che vuole il Cagliari".
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