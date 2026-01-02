Ora c'è la nota anche del West Ham: lascia Niclas Füllkrug dopo 29 presenze e 3 gol

Dopo l'ufficialità arrivata direttamente dal sito della Lega Serie A e la nota pubblicata dal Milan, anche il West Ham ha comunicato la cessione di Niclas Fullkrug, che si è unito ai rossoneri in prestito con diritto di riscatto.

Questa la nota del club londinese:

"Il West Ham United può confermare che Niclas Füllkrug è passato al Milan in prestito fino alla fine della stagione 2025/26, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente. Il centravanti tedesco si trasferisce in Italia dopo aver collezionato 29 presenze e segnato tre gol da quando è arrivato dal Borussia Dortmund nell'estate del 2024. Tutti nel Club augurano a Niclas il meglio per il suo prestito al Milan".

Nato nel 1993 ad Hannover, l'attaccante in Bundesliga tra Werder Brema, Hannover 96 e Borussia Dortmund, per un totale di 157 presenze e 56 gol. Arrivato al West Ham nell'estate del 2024, in un anno e mezzo il tedesco ha raccolto 29 presenze facendo 3 reti. Con la Germania, invece, Fullkrug ha raccolto 24 gettono, con 14 gol.