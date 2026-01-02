Allegri sull'esordio di Fullkrug: "Mi è piaciuto, è entrato in campo con voglia e spirito"

Mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione dei suoi contro il Cagliari. Queste le sue principali dichiarazioni: "Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà. La serata non presagiva grandi cose. Invece la squadra ha giocato un buon secondo tempo ma dovevamo chiudere la partita, con lucidità".

Sui nove clean sheet e sulla prova di Bartesaghi: "Ha fatto una buona partita, così come De Winter e tutti gli altri, Estupinan, Fofana. Lo spirito bisogna mantenerlo, con equilibrio, e bisogna continuare a lavorare per migliorare".

Su dove inserisce questa partita: "Era una partita importante come quella di Udine, perché non scordiamoci che da qui a febbraio avevamo 6 trasferte, con oggi ne mancano 5. Vincere qui è sempre difficile, ma la squadra l'ha fatto molto bene".

Sul momento dei suoi ragazzi e l'esordio di Fullkrug: "I ragazzi stanno facendo molto bene, sono contento. Bisogna continuare così. Intanto continuiamo a recuperare giocatori, anche perché ci sono alcuni giocatori che non sono mai stati al 100%. Bisogna lavorare con equilibrio, essere felici per questi risultati ma non esaltarci per poco e continuare a lavorare. Fullkrug mi è piaciuto, è entrato con voglia e spirito".