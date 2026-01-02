Perché i giocatori del Cagliari scivolavano? Pisacane: "Avevo controllato i tacchetti uno a uno"

Mister Fabio Pisacane, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga col Milan, ha rivelato un retroscena anche sui tacchetti dei suoi giocatori, visti spesso scivolare questa sera all'Unipol Domus. Queste le parole in merito del tecnico del Cagliari:

"Anche io ci ho giocato qui, stasera più passava il tempo più aumentava l'umidità. A volte, anche se metti i chiodi, in questo campo rischi di scivolare. Ho controllato personalmente i tacchetti dei miei calciatori ed erano giusti. Io c'ho costruito una carriera su queste cose, è un dettaglio che fa la differenza".