Cagliari-Milan, prima del match dedica speciale dell'ex Allegri nel museo rossoblù

Durante il riscaldamento pre-gara, in quel di Cagliari, mister Massimiliano Allegri ha firmato la sua foto installata nel percorso museale dell’Unipol Domus, presente nella sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato il segno nella storia del club rossoblù: "Con affetto e grazie di tutto", la sua dedica. Allegri ha allenato il Cagliari dal 2008 al 2010, mentre ci aveva giocato dal 1993 al 1995.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.