Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "Contento di essere riuscito a portare a casa una partita trappola"

Un sabato sera perfetto quello del Cagliari di mister Pisacane che, davanti al pubblico della Unipol Domus, ha conquistato una bellissima vittoria per 4-0 contro l'Hellas Verona, esprimendo un bel gioco e realizzando quattro reti di pregiata fattura. I rossoblù hanno messo in campo tutto il loro carattere e la loro determinazione, lasciando i propri tifosi estasiati da questa prestazione praticamente perfetta. Al termine del match, il tecnico dei sardi ha risposto alle domande dei media presenti nella sala stampa dello stadio.

Ore 23:02 La conferenza inizierà a breve.

Ore 23:33 Inizia la conferenza stampa.

Mister, una bella gara giocata dal suo Cagliari...

"Siamo contenti di essere riusciti a portare a casa una partita trappola, contro una squadra che come noi vuole e ha bisogno di fare risultato. La squadra è in campana ma dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare. Sono contento di questa partita e di come il gruppo ha gestito anche la superiorità, così come sono contento dei vari ragazzi che hanno segnato".

Questa è la terza vittoria consecutiva. Questo risultato cancella anche un po' la brutta partita contro Genoa?

"Finalmente stanotte dormirò (ride, ndr). Battuta a parte, vedevo qualcosa sin dalla sconfitta di Genova, qualcosa che mi portava a dire che non bastava giocare, ma dovevamo portare a casa anche i punti. Ci siamo preparati per vincere e ci siamo riusciti. Oggi era una partita chiave, trappola, contro una diretta concorrente per la salvezza. Il punteggio è largo, ma abbiamo fatto le cose con ordine".

Dopo Mazzone, lei è il secondo allenatore che vince in casa 4-0 contro il Verona. Questo risultato è merito anche di una difesa più solida?

"Mi fa piacere essere accostato ad uno come Mazzone per aver replicato lo stesso risultato in casa contro il Verona. Detto questo penso che i percorsi vanno analizzati nel breve come nel lungo periodo. Abbiamo giocatori con un migliore stato di forma. L'Ingresso di Zappa, il suo entusiasmo, culminato con l'assist significa che nella gestione stiamo facendo bene. Per tante partite abbiamo visto una formazione base. Non voglio aggrapparmi agli alibi. Quando si analizzano le partite, spesso si lascia qualcosa in sospeso. Questa squadra aveva già un assetto dopo Parma e Lecce, poi abbiamo perso Belotti. Poi le defezioni di Mina e Luperto ci ha costretti a cambiare qualcosa. Questo è un mio pensiero. Non è stata trovata nessuna quadra, è questione di uomini. Ora abbiamo una freccia in più come Sulemana".

Manca poco alla chiusura del mercato. Pensa di ritrovarsi qualcuno in meno?

"Mi mettete ansia. Qualcuno vi ha chiamati? Spero di non ritrovarmi con qualcuno in meno, anzi. Il mercato è dinamico, mi auguro di trovare una ciliegina sulla torta".

Un commento sulla crescita di Zé Pedro?

"Zé Pedro è un giocatore che abbiamo aspettato e che ci permette di difendere ed attaccare in un certo modo. L'infortunio lo aveva limitato, ma ora è tutto passato. È bello vedere come i compagni si fidino di lui".

Ore 23:43 Termina la conferenza stampa.