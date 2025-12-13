Cagliari, Palestra: "Avrei preferito vincere, ma felice della prova e del ritorno a Bergamo"

L'esterno del Cagliari Marco Palestra ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta persa 2-1 e valevole per la 15^ giornata di Serie A.

Come è stato il ritorno?

"E' stato un bel ritorno, ringrazio i tifosi per gli applausi. Sarebbe stato meglio aver vinto, ma abbiamo fatto una bella partita. Posso essere solo contento: di me, della squadra e degli applausi".

Ne verrete fuori per questa lotta salvezza

"Siamo consapevoli delle nostre qualità. Siamo una squadra giovane e con un mister giovane, ma le idee ci sono e la squadra va in un'unica direzione che la cosa più importante. L'atteggiamento non manca mai e, giocando con le nostre qualità, arriveranno i punti per conquistare la salvezza il prima possibile".

Grande salto rispetto all'anno scorso.

"E' stato un primo anno importantissimo per me, ho avuto un mister e dei compagni fantastici che mi hanno insegnato tanto. A livello calcistico sono migliorato tantissimo e quest'anno ho trovato la continuità che mi serviva. Ho trovato un gruppo fantastico e un mister pure. Avevo bisogno di questo, sono contento di come sta andando. Posso fare meglio, ma sono contento".