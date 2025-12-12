Palestra pronto a fare il ritorno a Bergamo. Ora lo segue mezza Premier e Gattuso

Per il secondo anno consecutivo si registra un’intensa circolazione di giocatori tra Atalanta e Cagliari e questa volta il protagonista è Marco Palestra, che torna nel luogo del suo debutto in Serie A e in Champions, questa volta però da titolare indiscusso. In pochi mesi il giovane esterno, capace di coprire tutta la fascia, si è imposto come una delle rivelazioni del campionato, diventando già un potenziale uomo-mercato per giugno. Il Cagliari è riuscito a ottenerlo soltanto in prestito secco, motivo per cui a fine anno farà ritorno a Bergamo, dove l’Atalanta deciderà se integrarlo stabilmente in prima squadra oppure ascoltare eventuali offerte: Milan, Juventus e diversi club inglesi lo stanno già seguendo con attenzione, scrive il Corriere dello Sport.

Il rapporto tra le due società, del resto, è consolidato. La scorsa stagione a Cagliari arrivarono Adopo, Zortea e Piccoli: tutti protagonisti, tutti successivamente rivalutati sul mercato. Quest’anno l’affare Palestra ha portato benefici soprattutto tecnici. Pisacane potrà godere sino a fine stagione delle prestazioni di questo giocatore, punto fermo dell’Under 21 e in odore di prima convocazione nella Nazionale maggiore. Il tecnico rossoblù non ha esitato a schierarlo titolare, alla seconda giornata, a Napoli, poche ore dopo il suo arrivo in Sardegna. Da allora, Palestra è subentrato a Zappa contro il Parma e poi ha sempre giocato dall’inizio. In totale, 13 presenze per complessivi 1085 minuti e tre assist: solo Dimarco e Holm hanno fatto meglio.

Domani tornerà al Gewiss Stadium sotto lo sguardo di dirigenti e osservatori. Palestra pensa al presente, consapevole però che i prossimi mesi potrebbero indirizzare una carriera iniziata con il piede giusto.