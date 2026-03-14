Cagliari-Pisa, Pisacane recupera pezzi: riecco Mina, Gaetano e anche Deiola
Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Pisa. Il tecnico dei sardi, Fabio Pisacane, per la partita in programma domenica alle 15 recupera diversi giocatori. Come annunciato tornano infatti fra i convocati i vari Mina, Mazzitelli e Gaetano. Presente nella lista dei convocati, diramata dal club, anche Deiola, soprattutto per riassaporare l'aria del campo e per stare con la squadra.
Oltre ad Idrissi, assenti lo squalificato Sebastiano Esposito, così come gli infortunati Belotti e Felici. Dalla Primavera aggregati Mendy, Sulev e Malfitano. Di seugito la lista dei giocatori convocati dal Cagliari.
I convocati del Cagliari:
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Zappa, Mina, Deiola, Mazzitelli, Palestra, J. Rodriguez, Ze Pedro, Obert, Dossena, Raterink.
Centrocampisti: Adopo, Liteta, Folorunsho, Sulemana, Malfitano, Folorunsho, Gaetano
Attaccanti: Kilicsoy, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito, Albarracin.