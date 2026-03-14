Cagliari, Pisacane: "A Pisa un match point. Mina e Gaetano possono partire titolari"

Alla vigilia della partita tra Pisa e Cagliari, Fabio Pisacane, tecnico dei rossoblù, ha parlato così dei calciatori a sua disposizione dopo l'infortunio di Idrissi: "Mi piace sempre pensare positivo, nonostante le insidie che sono sempre dietro l’angolo. Mi concentro sui giocatori che abbiamo recuperato questa settimana. Mina e Mazzitelli saranno della partita, così come Gaetano che può partire dal 1'. Ovviamente dispiace tantissimo per Idrissi. Al ragazzo gli ho detto di essere fortunato perché se si fosse fatto male a luglio, quando in Serie A nessuno lo conosceva, sarebbe stato sicuramente peggio. Ci piace guardare sempre l'aspetto positivo, concentriamoci su quello che abbiamo. La squadra ha messo una caratteristica importante dentro, quella di non morire mai".

Quanto è importante il match di domani?

"Pisa per noi è sicuramente un match point, ogni partita ci può avvicinare all'obiettivo. Sappiamo che la classifica racconta meno di quanto meriterebbe questa squadra, però è una squadra che rimane aggrappata alla gara. Normale che se ha questi punti, ci sono delle criticità e noi dobbiamo essere bravi a colpirle. Loro hanno il dovere di dover vincere a tutti i costi. Noi vogliamo vincere ma da squadra matura, che ci è mancato in tantissime gare. In certi momenti abbiamo peccato in esperienza. Mina è entrato in gruppo ieri, però ha fatto un lavoro personalizzato in questi giorni. Può partire dal 1', non ha bisogno di fare quattro o cinque allenamenti per poter giocare".

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