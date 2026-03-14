Il Cagliari a Pisa? Zero gol in A. La svolta nerazzurra che non ha dato frutti

La situazione del Pisa non è definitivamente compromessa ma siamo veramente all’ultima spiaggia, se non oltre per la formazione toscana che vede ormai la retrocessione in B dietro l’angolo. Il Pisa ha vinto una sola partita in questo campionato di Serie A, il 7 novembre 2025, quindi poco più di quattro mesi fa (1-0 in casa con la Cremonese).

Da quando è arrivato il nuovo allenatore Oscar Hiljemark, il Pisa ha conquistato un solo punto in cinque partite, quindi finora possiamo dire che la svolta in panchina non ha dato gli effetti sperati.

Nonostante i due punti portati a casa nelle ultime cinque giornate, il Cagliari continua a mantenere un certo margine di vantaggio (sei lunghezze) sulla terzultima. Una posizione di relativa tranquillità per i sardi.

C’è una sola vittoria del Cagliari in casa del Pisa in gare di campionato. Risale addirittura a 64 anni fa ed era valida per la Serie C1. Una sola ma bella, almeno per quanto riguarda il punteggio finale: 4-0 per i rossoblu.

Questa è la quarta sfida in Serie A a Pisa: una vittoria nerazzurra e due pareggi, questo lo score nella massima categoria. In queste tre partite il Cagliari non ha segnato nemmeno un gol.

Una curiosità relativa alla squadra allenata da Pisacane: è contemporaneamente la squadra di A ad aver battuto meno rigori (uno) e ad averne avuti meno contro (sempre uno, ma in questo caso il record è condiviso con la Roma).

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

4 vittorie Pisa

5 pareggi

1 vittoria Cagliari

11 gol fatti Pisa

11 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A PISA

1934/1935 Serie B Pisa vs Cagliari 2-1, 20° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PISA

2022/2023 Serie B Pisa vs Cagliari 0-0, 32° giornata