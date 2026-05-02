Cagliari, Pisacane cauto sulla salvezza: "Il vantaggio non è sicurezza, ma responsabilità"

"Mancano quattro partite, il nostro campionato si decide adesso. Da qui alla fine dobbiamo fare quanti più punti possibili, per non guardare anche gli altri. Mi concentro su questi ultimi match, consapevole di dover fare punti". Così ha parlato Fabio Pisacane, alla vigilia del match che il suo Cagliari dovrà disputare contro il Bologna.

L'obiettivo salvezza è vicino. Cosa prevale, l'ansia di raggiungerlo o la serenità di averlo vicino?

"Il vantaggio non è sicurezza ma responsabilità. Tutto dipende da noi e non possiamo abbassare la guardia. Lo ripeto da luglio alla squadra: abbiamo avuto un margine importante che poi è diminuito ed è subentrata un po' d’ansia. La squadra sa il mio pensiero e lo sposa in pieno".

Quale è lo stato d'animo della squadra?

"Lo stato d'animo è positivo, ma bisogna rimanere in campana. Domani abbiamo una partita in cui farà caldo e dovremo essere bravi a gestirla al meglio. Ho visto bene la squadra. Tutti hanno voglia di lasciare il segno e dopo la rifinitura di stamattina ho qualche dubbio in più su che formazione schierare".