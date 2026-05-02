Inter, Lautaro in gruppo per il terzo giorno consecutivo. Il Toro scalpita per il Parma
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Anche nella giornata di oggi, Lautaro Martinez si è regolarmente allenato insieme al resto del gruppo a disposizione di Cristian Chivu. Per il Toro si tratta del terzo allenamento consecutivo insieme al resto dei compagni di squadra, dopo il rientro dall'infortunio al polpaccio.
Per questo motivo, nella mente di Chivu sta crescendo la voglia di schierare titolare l'argentino al fianco di Marcus Thuram nella sfida contro il Parma che potrebbe regalare la matematica dello Scudetto ai nerazzurri.
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